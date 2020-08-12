Двійник Вєрки Сердючки. Фото: Сіріус

https://racurs.ua/ua/n142400-dviynyky-ukrayinskyh-zirok-rozvajaut-okupantiv-u-krymu-video.html

Ракурс

На гастролях в окупованому Криму виступають двійники українських естрадних виконавців.

Двійники використовують сценічні образи, фонограми й костюми українських артистів. Про це повідомив активіст Михайло Батрак на своїй сторінці у Facebook.







На відео дали концерт двійники Вєрки Сердючки, Олі Полякової, Насті Каменської та Світлани Лободи.







Активіст поскаржився на те, що окупанти комерційно використовують творчість українських зірок без їхньої згоди. Попри таке порушення авторських прав, притягнути їх до відповідальності неможливо ні за українським законодавством, ні за російським.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дати концерт в Україні побоялася російська співачка, що виступала в Криму. Причинами скасування концертів співачка назвала продовження карантину та закритий кордон між Україною та Росією.