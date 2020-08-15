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Ракурс
Александр Лукашенко. Фото: EADaily

Окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию — Bloomberg

15 авг 2020, 17:44
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Александр Лукашенко, президент Беларуси, может сбежать в Россию вместе со своим окружением в том случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Отмечается, что переговоры с представителями Кремля уже ведутся. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.


В свою очередь Лукашенко заявил, что не планирует уезжать из страны. Однако недавняя выдача боевиков ЧВК «Вагнера» России отмечается журналистами как важная уступка, которая поспособствует бегству президента в соседнюю страну.

Напомним, что после выборов президента Беларуси люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.


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