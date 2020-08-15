Александр Лукашенко. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n142523-okrujenie-lukashenko-gotovitsya-k-begstvu-v-rossiu-bloomberg.html

Ракурс

Александр Лукашенко, президент Беларуси, может сбежать в Россию вместе со своим окружением в том случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Отмечается, что переговоры с представителями Кремля уже ведутся. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В свою очередь Лукашенко заявил, что не планирует уезжать из страны. Однако недавняя выдача боевиков ЧВК «Вагнера» России отмечается журналистами как важная уступка, которая поспособствует бегству президента в соседнюю страну.

Напомним, что после выборов президента Беларуси люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.