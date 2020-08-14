Во время протестов в Беларуси, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/n142507-protesty-v-belorussii-lukashenko-pojalovalsya-na-agressorov-vspomniv-i-ukrainu.html

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в отношении возглавляемой им страны, в которой уже шестой день продолжаются массовые акции протеста, началась агрессия из-за рубежа.

Среди стран, из которых приехали «агрессоры», Лукашенко назвал и Украину, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Лукашенко заверил, что акции протеста якобы спровоцированы и руководствуются людьми из-за рубежа и призвал белорусов не выходить на улицу, поскольку митингующих, по его словам, «используют как пушечное мясо».

Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «Открытой России» Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны, — заявил он во время встречи с членами Совета безопасности Беларуси.

Также Лукашенко призвал силовиков не бить лежачих людей.

Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз, — заявил он.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа. Митингующие считают, что выборы были сфальсифицированы в пользу Лукашенко, которого сегодня, 14 августа, Центризбирком страны объявил победителем.

Акции протеста сопровождаются многочисленными фактами неспровоцированных жестоких действий силовиков в отношении митингующих.

Министры стран-членов Евросоюза сегодня приняли решение ввести санкции в отношении высших должностных лиц Беларуси. Высокий представитель ЕС Жозеп Борель в своем Твиттере отметил, что Евросоюз не признает результаты выборов в Беларуси.