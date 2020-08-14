15 августа в Украине отмечают День археолога, фото: National Park Service

https://racurs.ua/n142506-15-avgusta-otmechaut-den-arheologa.html

Ракурс

15 августа в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник — День археолога.

Этот праздник был введен в нашей стране в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Православная церковь в этот день чтит святого Стефана — апостола из 70 и первого мученика. Стефан был дьяконом Иерусалимской христианской общины. Считается, что в результате конфликта на религиозной почве с синедрионом (высшей иудейской религиозной и политической инстанцией того времени) его казнили путем избиения камнями около 35 года н. э.

В народе в этот день плели «Степанов венок» из 12 трав, который вешали в доме. Считалось, что такому венке живет целебная сила полей.

Народные приметы: