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15 августа в Украине отмечают День археолога, фото: National Park Service

15 августа отмечают День археолога

14 авг 2020, 22:38
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15 августа в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник — День археолога.

Этот праздник был введен в нашей стране в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.

Православная церковь в этот день чтит святого Стефана — апостола из 70 и первого мученика. Стефан был дьяконом Иерусалимской христианской общины. Считается, что в результате конфликта на религиозной почве с синедрионом (высшей иудейской религиозной и политической инстанцией того времени) его казнили путем избиения камнями около 35 года н. э.


В народе в этот день плели «Степанов венок» из 12 трав, который вешали в доме. Считалось, что такому венке живет целебная сила полей.

Народные приметы:

  • перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — к хорошей погоде;
  • по тому, какая погода в день, можно судить, какой она будет в сентябре;
  • если пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено;
  • если лягушки заквакали — к дождю;
  • если лягушки резко замолчали — к сильному ветру.

Источник: Ракурс


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