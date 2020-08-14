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15 августа в Украине отмечают День археолога, фото: National Park Service
15 августа отмечают День археологаhttps://racurs.ua/n142506-15-avgusta-otmechaut-den-arheologa.htmlРакурс
15 августа в Украине ежегодно отмечается профессиональный праздник — День археолога.
Этот праздник был введен в нашей стране в 2008 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко.
Православная церковь в этот день чтит святого Стефана — апостола из 70 и первого мученика. Стефан был дьяконом Иерусалимской христианской общины. Считается, что в результате конфликта на религиозной почве с синедрионом (высшей иудейской религиозной и политической инстанцией того времени) его казнили путем избиения камнями около 35 года н. э.
В народе в этот день плели «Степанов венок» из 12 трав, который вешали в доме. Считалось, что такому венке живет целебная сила полей.
Народные приметы:
- перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — к хорошей погоде;
- по тому, какая погода в день, можно судить, какой она будет в сентябре;
- если пауки плетут маленькие сети — скоро будет ветрено;
- если лягушки заквакали — к дождю;
- если лягушки резко замолчали — к сильному ветру.
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