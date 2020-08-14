Венедиктова подписала представление на отстранение главы ОАСК судьи Вовка

Ирина Венедиктова и Павел Вовк

https://racurs.ua/n142505-venediktova-podpisala-predstavlenie-na-otstranenie-glavy-oask-sudi-vovka.html

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Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия (ВСП) об отстранении с должности главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка и еще нескольких судей этого учреждения.

Это представление касается осуществляемого Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) расследования, в котором этих судей подозревают в причастности к организации, которая «имела целью захват государственной власти». Об этом в своем Фейсбуке сообщил журналист Юрий Бутусов.

Также о подписании Венедиктовой представления сообщает советник по вопросам антикоррупции партии «Демократическая сокира» Марк Савчук.

Подозрения судьям ОАСК в этом деле правоохранители объявили еще 17 июля, однако украинское законодательство предусматривает особую процедуру для отстранения судей от должности — для этого генпрокурор или заместитель генпрокурора должны направить представление в ВСП, который принимает соответствующее решение.

Таким образом, теперь ответственность за сохранение Вовка в должности — на Высшем совете правосудия, — подчеркнул Бутусов.

На прошлой неделе в Офисе президента прокомментировали «пленки Вовка» — расшифровки разговоров судей ОАСК, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о злоупотреблениях со стороны сотрудников этого суда.