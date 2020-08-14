Венедіктова підписала подання на відсторонення очільника ОАСК судді Вовка

Ірина Венедіктова та Павло Вовк, фото:

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Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя (ВРП) про відсторонення з посади очільника Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка та ще кількох суддів цієї установи.

Це подання стосується здійснюваного Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) розслідування, у якому цих суддів підозрюють в причетності до організації, котра «мала на меті захоплення державної влади». Про це у своєму Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Також про підписання Венедіктовою подання повідомляє радник з питань антикорупції партії «Демократична сокира» Марк Савчук.

Підозри суддям ОАСК у цій справі правоохоронці оголосили ще 17 липня, проте українське законодавство передбачає особливу процедуру для відсторонення суддів з посади — для цього генпрокурор або заступник генпрокурора мають спрямувати подання до ВРП, яка ухвалює відповідне рішення.

Таким чином, тепер відповідальність за збереження Вовка на посаді — на Вищій раді правосуддя, — наголосив Бутусов.

Нагадаємо, минулого тижня в Офісі президента прокоментували «плівки Вовка» — розшифровки розмов суддів ОАСК, котрі, на думку слідства, свідчать про зловживання з боку співробітників цього суду.