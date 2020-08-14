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15 серпня в Україні відзначають День археолога, фото: National Park Service
15 серпня відзначають День археологаhttps://racurs.ua/ua/n142506-15-serpnya-vidznachaut-den-arheologa.htmlРакурс
15 серпня в Україні щороку відзначають професійне свято — День археолога.
Це свято було запроваджене в нашій державі у 2008 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.
Православна церква цього дня вшановує святого Стефана — апостола з 70 та першого мученика. Стефан був дияконом Єрусалимської християнської громади. Вважається, що в результаті конфлікту на релігійному ґрунті з синедріоном (найвищою юдейськj. релігійною та політичною інстанцією того часу) його стратили шляхом побиття камінням близько 35 року н. е.
У народі цього дня плели «Степанів вінок» із 12 трав, який вішали в хаті. Вважалося, що такому вінку живе цілюща сила полів.
Народні прикмети:
- перисті нерухомі хмари, що з’являються вранці — до гарної погоди;
- за тим, яка погода в день, можна судити, якою вона буде у вересні;
- якщо павуки плетуть маленькі сіті — скоро буде вітряно;
- якщо жаби заквакали — до дощу;
- якщо жаби різко замовкли — до сильного вітру.
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