15 серпня в Україні відзначають День археолога, фото: National Park Service

https://racurs.ua/ua/n142506-15-serpnya-vidznachaut-den-arheologa.html

Ракурс

15 серпня в Україні щороку відзначають професійне свято — День археолога.

Це свято було запроваджене в нашій державі у 2008 році указом тодішнього президента України Віктора Ющенка.

Православна церква цього дня вшановує святого Стефана — апостола з 70 та першого мученика. Стефан був дияконом Єрусалимської християнської громади. Вважається, що в результаті конфлікту на релігійному ґрунті з синедріоном (найвищою юдейськj. релігійною та політичною інстанцією того часу) його стратили шляхом побиття камінням близько 35 року н. е.

У народі цього дня плели «Степанів вінок» із 12 трав, який вішали в хаті. Вважалося, що такому вінку живе цілюща сила полів.

Народні прикмети: