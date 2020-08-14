Під час протестів у Білорусі, фото: «Фотографы против»

https://racurs.ua/ua/n142507-protesty-v-bilorusi-lukashenko-poskarjyvsya-na-agresoriv-zgadavshy-y-ukrayinu.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стосовно очолюваної ним країни, в котрій вже шостий день тривають масові акції протесту, розпочалася агресія з-за кордону.

Серед країн, з яких приїхали «агресори», Лукашенко назвав і Україну, повідомляє білоруське інформагентство БЕЛТА.

Лукашенко запевнив, що акції протесту нібито спровоковані і керуються людьми з-за кордону і закликав білорусів не виходити на вулицю, оскільки мітингувальників, за його словами, «використовують як гарматне м’ясо».

Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї «Відкритої Росії» Навального і так далі і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни, — заявив він під час зустрічі з членами Ради безпеки Білорусі.

Також Лукашенко закликав силовиків не бити лежачих людей.

Ми все-таки слов’яни, якщо вже людина впала і лежить, її не треба бити. Тобто повинен бути певні гальма, — заявив він.

Протести в Білорусі розпочалися після президентських виборів 9 серпня. Мітингувальники вважають, що вибори були сфальсифіковані на користь Лукашенка, якого сьогодні, 14 серпня, Центрвиборчком країни оголосив переможцем.

Акції протесту супроводжуються численними фактами неспровокованих жорстоких дій силовиків до мітингувальників.

Міністри країн-членів Євросоюзу сьогодні ухвалили рішення запровадити санкції щодо вищих посадових осіб Білорусі. Високий представник ЄС Жозеп Борель у своєму Твіттері зазначив, що Євросоюз не визнає результати виборів у Білорусі.