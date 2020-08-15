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Ракурс
Олександр Лукашенко. Фото: EADaily

Оточення Лукашенка готується до втечі в Росію — Bloomberg

15 сер 2020, 17:44
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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, може втекти до Росії разом зі своїм оточенням у тому випадку, якщо протести в країні спричинять повалення влади.

Зазначається, що переговори з представниками Кремля вже ведуться. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.


Зі свого боку Лукашенко заявив, що не планує виїжджати з країни. Однак нещодавня видача бойовиків ПВК «Вагнера» ​​Росії згадується журналістами як важлива поступка, яка посприяє втечі до країни у випадку повалення влади.

Нагадаємо, що після виборів президента Білорусі люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Акції супроводжуються насильством силовиків, стріляниною й затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.


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