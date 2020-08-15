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Олександр Лукашенко. Фото: EADaily
Оточення Лукашенка готується до втечі в Росію — Bloomberghttps://racurs.ua/ua/n142523-otochennya-lukashenka-gotuietsya-do-vtechi-v-rosiu-bloomberg.htmlРакурс
Олександр Лукашенко, президент Білорусі, може втекти до Росії разом зі своїм оточенням у тому випадку, якщо протести в країні спричинять повалення влади.
Зазначається, що переговори з представниками Кремля вже ведуться. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Зі свого боку Лукашенко заявив, що не планує виїжджати з країни. Однак нещодавня видача бойовиків ПВК «Вагнера» Росії згадується журналістами як важлива поступка, яка посприяє втечі до країни у випадку повалення влади.
Нагадаємо, що після виборів президента Білорусі люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Акції супроводжуються насильством силовиків, стріляниною й затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
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