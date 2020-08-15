Ситуацію у Білорусі Лукашенко хоче обговорити з Путіним

Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n142515-sytuaciu-u-bilorusi-lukashenko-hoche-obgovoryty-z-putinym.html

Ракурс

Протести в Білорусі обговорювалися сьогодні, 15 серпня, на нараді білоруського уряду в Мінську під головуванням президента Олександра Лукашенка. Білоруський президент заявив, що ситуацію у Білорусі він має намір обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним.

Лукашенко впевнений, що до вирішення цього питання необхідно залучити Путіна, тому що загострення ситуації може загрожувати не тільки Білорусі, але й Союзній державі, повідомляє БЕЛТА.

Фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв’язатися із Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі, — заявив Лукашенко.

Білоруський президент вважає, що зараз необхідно захистити Білорусь, щоб хвиля протестів не покотилася у бік території Союзної держави.

Лукашенко додав, що «заколисувати мирними акціями і демонстраціями» білоруську владу не треба. В уряді Білорусі «читали методички по кольоровим революціям» і не допустять подібного сценарію розвитку ситуації.

Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони у Центрі стратегічного управління) вже з’явилися елементи зовнішнього втручання, — сказав президент Білорусі.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський заявив про безпідставність звинувачень білоруського президента про начебто втручання України у внутрішні справи Білорусі. Також Зеленський застеріг свого білоруського колегу про можливість виникнення «нового знекровленого Донбасу» на території Білорусі, який можуть влаштувати відпущені до Росії «вагнерівці».