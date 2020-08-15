Передачу «вагнерівців» Росії та втручання України у білоруські вибори прокоментував Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n142512-peredachu-vagnerivciv-rosiyi-ta-vtruchannya-ukrayiny-u-biloruski-vybory-prokomentuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Передача «вагнерівців» Росії не сприяє дружнім і добросусідським відносинам між Україною і Білоруссю. Це викликає подив і виглядає некоректно з боку білоруської влади.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Зеленський здивований заявою білоруського керівництва про начебто втручання України у внутрішні процеси, які відбуваються у Білорусі. Президент стверджує, що Україна ні яким чином не втручалася у білоруські вибори.

Зате «вагнерівців», які мають безпосереднє відношення до дестабілізації ситуації у Білорусі, а також воювали на Донбасі, білоруське керівництво демонстративно передало третій стороні.

Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об'єктивністю і адекватною оцінкою негативних наслідків. Вважаємо таке рішення, м’яко кажучи, несправедливим, таким, що не відповідає духу відносин між Україною і Білоруссю, заснованих на принципах поваги і взаємної допомоги, — заявив Зеленський.

Президент України вважає, що передані Росії «вагнерівці» будуть і надалі «поширювати війну» і наслідки цього можуть бути трагічними.

Ми розуміємо, що «вагнерівці» все одно повернуться до свого звичного заняття — розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося і на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці «вагнерівці» дуже добре вміють, — заявив Зеленський.



Президент України додав, що «вагнерівці» і всі, хто несе смерть, рано чи пізно відповідатимуть за свої злочини перед законом або відразу перед Богом. Ніхто не зможе уникнути відповідальності.

Як раніше писав «Ракурс», Офіс генпрокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі 11 серпня із проханням видати 28 осіб, які були затримані на кордоні Білорусі. Бойовиків підозрюють у скоєнні злочинів на території України.