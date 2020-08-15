Білоруський опозиціонер Цепкало здивував заявою про «громадянську війну» на Донбасі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142511-biloruskyy-opozycioner-cepkalo-zdyvuvav-zayavou-pro-gromadyansku-viynu-na-donbasi-video.htmlРакурс
Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало дуже здивував заявою про те, що на Донбасі йде «громадянська війна». Його заява перегукується із позицією Кремля щодо конфлікту на Донбасі.
Цепкало заявив, що Донбас є частиною України, але не став говорити, що на непідконтрольній Києву території перебувають російські війська. Про це політик сказав в ефірі «4 каналу».
Особисто я розглядаю це як громадянську війну в Україні, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни. Є там втручання? Напевно, є. Чи є там якась підтримка з боку Росії, там, напевно, якась торгівля йде? Я не знаю, але, напевно, є. Навряд чи можна вважати, що Донецьк може бути самодостатнім із точки зору ведення міжнародного бізнесу, — заявив Цепкало.
Якщо на Донбасі «громадянська війна», то можливо, Цепкало — це осіння «консервація» російського виробництва, яку Службі безпеки України час перевірити на предмет «ботулізму».
Проте, щодо Криму білоруський політик заявив, що згідно міжнародному законодавству, півострів є українським.
Як відомо, Цепкало був одним із головних конкурентів президента Білорусі Олександра Лукашенка на виборах, проте його не зареєстрували у якості кандидата. ЦВК Білорусі забракував майже половину підписів, які штаб опозиціонера надав на підтримку його висунення.