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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

Новий коронавірусний рекорд встановлено в Україні, ситуація ускладнюється

15 сер 2020, 09:32
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Коронавірус в Україні не збирається відступати і, схоже, пік захворюваності ще не настав. За останню добу станом на ранок 15 серпня в Україні підтверджено 1 тис. 847 нових випадків зараження COVID-19. Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 89 тис. 719 українців. Вже п’ять днів поспіль кількість хворих в Україні неухильно зростає.

За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 33 пацієнтів. Всього від коронавірусу загинули 2 тис. 44 особи, свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Динаміка захворювання на коронавірус в Україні. дані РНБО

За добу 633 особи вилікувалися від коронавірусу, а від початку епідемії від захворювання позбулися 47 тис. 430 осіб.

Наразі в Україні 40 тис. 245 активних хворих на коронавірус.

Статистика коронавірусу в Україні. дані РНБО


Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині (254) і у Києві (232). Понад 100 нових випадків зафіксовано у:

  • Чернівецькій області — 170;
  • Львівській області — 166;
  • Івано-Франківській області — 148;
  • Одеській області — 139;
  • Рівненській області — 107.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу станом на ранок 14 серпня в Україні було підтверджено 1 тис. 732 нових випадків зараження.

Джерело: Ракурс


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