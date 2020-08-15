Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142510-novyy-koronavirusnyy-rekord-vstanovleno-v-ukrayini-sytuaciya-uskladnuietsya.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не збирається відступати і, схоже, пік захворюваності ще не настав. За останню добу станом на ранок 15 серпня в Україні підтверджено 1 тис. 847 нових випадків зараження COVID-19. Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 89 тис. 719 українців. Вже п’ять днів поспіль кількість хворих в Україні неухильно зростає.

За останню добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 33 пацієнтів. Всього від коронавірусу загинули 2 тис. 44 особи, свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

За добу 633 особи вилікувалися від коронавірусу, а від початку епідемії від захворювання позбулися 47 тис. 430 осіб.

Наразі в Україні 40 тис. 245 активних хворих на коронавірус.

Найбільше нових випадків за добу виявили на Харківщині (254) і у Києві (232). Понад 100 нових випадків зафіксовано у:

Чернівецькій області — 170;

Львівській області — 166;

Івано-Франківській області — 148;

Одеській області — 139;

Рівненській області — 107.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу станом на ранок 14 серпня в Україні було підтверджено 1 тис. 732 нових випадків зараження.