Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n142510-novyy-koronavirusnyy-rekord-ustanovlen-v-ukraine-situaciya-usugublyaetsya.html

Ракурс

Коронавирус в Украине не собирается отступать и, похоже, пик заболеваемости еще не наступил. За последние сутки по состоянию на утро 15 августа в Украине подтверждены 1 тыс. 847 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 89 тыс. 719 украинцев. Уже пять дней подряд количество больных в Украине неуклонно растет.

За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 33 пациента. Всего от коронавируса погибли 2 тыс. 44 человека, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки 633 человека излечились от коронавируса, а с начала эпидемии от заболевания избавились 47 тыс. 430 человек.

На данный момент в Украине 40 тыс. 245 активных больных коронавирусом.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили на Харьковщине (254) и в Киеве (232). Более 100 новых случаев зафиксировано в:

Черновицкой области — 170;

Львовской области — 166;

Ивано-Франковской области — 148;

Одесской области — 139;

Ровенской области — 107.

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на утро 14 августа в Украине были подтверждены 1 тыс. 732 новых случая заражения.