Новый коронавирусный рекорд установлен в Украине, ситуация усугубляетсяhttps://racurs.ua/n142510-novyy-koronavirusnyy-rekord-ustanovlen-v-ukraine-situaciya-usugublyaetsya.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не собирается отступать и, похоже, пик заболеваемости еще не наступил. За последние сутки по состоянию на утро 15 августа в Украине подтверждены 1 тыс. 847 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 89 тыс. 719 украинцев. Уже пять дней подряд количество больных в Украине неуклонно растет.
За последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 33 пациента. Всего от коронавируса погибли 2 тыс. 44 человека, свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
За сутки 633 человека излечились от коронавируса, а с начала эпидемии от заболевания избавились 47 тыс. 430 человек.
На данный момент в Украине 40 тыс. 245 активных больных коронавирусом.
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили на Харьковщине (254) и в Киеве (232). Более 100 новых случаев зафиксировано в:
- Черновицкой области — 170;
- Львовской области — 166;
- Ивано-Франковской области — 148;
- Одесской области — 139;
- Ровенской области — 107.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки по состоянию на утро 14 августа в Украине были подтверждены 1 тыс. 732 новых случая заражения.