Прием документов в вузы для абитуриентов из ОРДЛО продлили. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n142509-priem-dokumentov-v-vuzy-dlya-abiturientov-iz-ordlo-prodlili.html

Ракурс

Вступительная кампания 2020 года продлена для иностранцев и абитуриентов из временно оккупированных территорий. Для получения приглашения и подробных инструкций относительно подачи документов в вузы Украины данные категории абитуриентов могут связаться с Министерством образования и науки.

О продлении сроков подачи документов сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телеканала «Дом».

Витренко заявил, что прием документов на бюджетную форму обучения для абитуриентов из временно оккупированных территорий продлен до 23 октября. Иностранные студенты могут подавать документы в вузы вплоть до 15 декабря.

По словам замминистра, абитуриентам достаточно уведомить МОН о своем желании учиться в украинских вузах. Для этого они могут воспользоваться официальной почтой, электронной почтой, а также Viber, Telegram или Facebook.

В МОН уточнили, что из-за пандемии коронавируса количество иностранных студентов в Украине сократится по сравнению с предыдущими годами, но набор студентов не отменяется. Больше всего студентов едут учиться в Украину из Индии, Марокко, Азербайджана и Китая.

Как ранее писал «Ракурс», абитуриентам из временно оккупированных территорий, которые намерены учиться в украинских вузах, и лицам, зачисленным на обучение в учебные заведения, проживающим на временно оккупированной территории Крыма, правительство упростило правила пересечения контрольных пунктов въезда-выезда.