Пострадавшие на митингах не могут пройти освидетельствование телесных повреждений в Беларуси. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n142508-postradavshie-na-mitingah-ne-mogut-proyti-osvidetelstvovanie-telesnyh-povrejdeniy-v-belarusi.html

Ракурс

Протесты в Беларуси стали причиной задержания многих митингующих и даже случайных прохожих. Силовики применяли грубую силу и многие задержанные получили телесные повреждения. Вот только вышедшие из изоляторов митингующие не могут обратиться в органы уголовного преследования и Государственный комитет судебных экспертиз.

Во-первых, у задержанных правоохранители забрали документы, а без паспорта пострадавшие не могут подать жалобу. Во-вторых, Государственный комитет судебных экспертиз отказывается проводить освидетельствование телесных повреждений, сообщает Tut.by.

На сайте комитета сообщается, что определить характер и степень тяжести телесных повреждений можно и без привлечения органов уголовного преследования на платной основе. Но в настоящее время эти услуги недоступны.

В минских структурных подразделениях комитета говорят, что платного освидетельствования телесных повреждений нет, а на сайте дана неверная информация.

После многочисленных вопросов со стороны прессы и пострадавших, пресс-служба комитета на сайте указала, что из-за «текущей нагрузки» договоры на проведение экспертиз не заключаются.

Следует уточнить, что Государственный комитет судебных экспертиз является единственной структурой в Беларуси, которая осуществляет освидетельствование телесных повреждений.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 14 августа, в Беларуси на забастовки вышли несколько десятков заводов и фабрик, медики, работники культуры, женщины, а также работники метро и ​​Белорусской атомной электростанции.