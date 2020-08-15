Постраждалі на мітингах не можуть підтвердити тілесні ушкодження в Білорусі. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n142508-postrajdali-na-mityngah-ne-mojut-pidtverdyty-tilesni-ushkodjennya-v-bilorusi.html

Ракурс

Протести в Білорусі стали причиною затримання багатьох учасників мітингів і навіть випадкових перехожих. Силовики застосовували грубу силу і багато затриманих отримали тілесні ушкодження. Ось тільки після виходу з ізоляторів мітингувальники не можуть звернутися до органів кримінального переслідування і Державного комітету судових експертиз.

По-перше, у затриманих правоохоронці забрали документи, а без паспорта потерпілі не можуть подати скаргу. По-друге, Державний комітет судових експертиз відмовляється проводити огляд тілесних ушкоджень, повідомляє Tut.by.

На сайті комітету повідомляється, що визначити характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень можна і без залучення органів кримінального переслідування на платній основі. Але наразі ці послуги недоступні.

У мінських структурних підрозділах комітету кажуть, що платного огляду тілесних ушкоджень немає, а на сайті представлена невірна інформація.

Після численних питань із боку преси і постраждалих, прес-служба комітету на сайті вказала, що через «поточне навантаження» договори на проведення експертиз не укладаються.

Слід уточнити, що Державний комітет судових експертиз є єдиною структурою в Білорусі, яка здійснює огляд тілесних ушкоджень.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 14 серпня, у Білорусі на страйки вийшли кілька десятків заводів і фабрик, медики, працівники культури, жінки, а також працівники метро і Білоруської атомної електростанції.