Прийом документів до вишів для абітурієнтів з ОРДЛО продовжили. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n142509-pryyom-dokumentiv-do-vyshiv-dlya-abituriientiv-z-ordlo-prodovjyly.html

Ракурс

Вступ 2020 року продовжено для іноземців та абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Для отримання запрошення та детальних інструкцій щодо подачі документів до вищих навчальних закладів України дані категорії абітурієнтів можуть зв’язатися з Міністерством освіти і науки.

Про продовження термінів подачі документів повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі телеканалу «Дом».

Вітренко заявив, що прийом документів на бюджетну форму навчання для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій продовжено до 23 жовтня. Іноземні студенти можуть подавати документи до вишів до 15 грудня.

За словами заступника міністра, абітурієнтам досить повідомити МОН про своє бажання вчитися в українських вишах. Для цього вони можуть скористатися офіційною поштою, електронною поштою, а також Viber, Telegram або Facebook.

У МОН уточнили, що через пандемію коронавірусу кількість іноземних студентів в Україні скоротиться у порівнянні з попередніми роками, але набір студентів не відміняється. Найбільше студентів їдуть навчатися до України з Індії, Марокко, Азербайджану та Китаю.

Як раніше писав «Ракурс», абітурієнтам із тимчасово окупованих територій, які мають намір навчатися в українських вузах, та особам, зарахованим на навчання до навчальних закладів, які проживають на тимчасово окупованій території Криму, уряд спростив правила перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду.