Валерий Цепкало. Фото: vkurier.info

https://racurs.ua/n142511-belorusskiy-oppozicioner-cepkalo-udivil-zayavleniem-o-grajdanskoy-voyne-na-donbasse-video.html

Ракурс

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало весьма удивил заявлением о том, что на Донбассе идет «гражданская война». Его заявление перекликается с позицией Кремля относительно конфликта на Донбассе.

Цепкало заявил, что Донбасс является частью Украины, но не стал говорить, что на неподконтрольной Киеву территории находятся российские войска. Об этом политик сказал в эфире «4 канала».

Лично я рассматриваю это как гражданскую войну в Украине самой, где воюют граждане одной и той же страны. Есть там вмешательство? Наверное, есть. Есть ли там какая-то поддержка со стороны России, там, наверное, какая-то торговля идет? Я не знаю, но, наверное, есть. Вряд ли можно считать, что Донецк может быть самодостаточным с точки зрения ведения международного бизнеса, — заявил Цепкало.

Если на Донбассе «гражданская война», то возможно, Цепкало — это осенняя «консервация» российского производства, которую Службе безопасности Украины время проверить на предмет «ботулизма».

Тем не менее, относительно Крыма белорусский политик заявил, что согласно международному законодательству, полуостров является украинским.

Как известно, Цепкало был одним из главных конкурентов президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах, однако его не зарегистрировали в качестве кандидата. ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб оппозиционера предоставил в поддержку его выдвижения.