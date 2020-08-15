Выдачу «вагнеровцев» России и вмешательство Украины в белорусские выборы прокомментировал Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: КП

https://racurs.ua/n142512-vydachu-vagnerovcev-rossii-i-vmeshatelstvo-ukrainy-v-belorusskie-vybory-prokommentiroval-zelenskiy.html

Ракурс

Выдача «вагнеровцев» России не способствует дружеским и добрососедским отношениям между Украиной и Беларусью. Это вызывает удивление и выглядит некорректно со стороны белорусской власти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский удивлен заявлением белорусского руководства о якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы, которые происходят в Беларуси. Президент утверждает, что Украина ни прямо, ни косвенно не вмешивалась в белорусские выборы.

Зато «вагнеровцев», которые имеют непосредственное отношение к дестабилизации ситуации в Беларуси, а также воевали на Донбассе, руководство Беларуси демонстративно передало третьей стороне.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий. Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи, — заявил Зеленский.

Президент Украины считает, что переданные России «вагнеровцы» будут и в дальнейшем «распространять войну» и последствия этого могут быть трагическими.

Мы понимаем, что «вагнеровцы» все равно вернутся к своему привычному занятию — распространению войны. Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один пылающий, обескровленный Донбасс, создать который «вагнеровцы» очень хорошо умеют, — заявил Зеленский.



Президент Украины добавил, что «вагнеровцы» и все, кто несет смерть, рано или поздно ответят за свои преступления перед законом или сразу перед Богом. Никто не сможет избежать ответственности.

Как ранее писал «Ракурс», Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси 11 августа с просьбой выдать 28 человек, которые были задержаны на границе Беларуси. Боевиков подозревают в совершении преступлений на территории Украины.