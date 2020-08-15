Ситуацию в Беларуси Лукашенко хочет обсудить с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n142515-situaciu-v-belarusi-lukashenko-hochet-obsudit-s-putinym.html

Ракурс

Протесты в Беларуси обсуждались сегодня, 15 августа, на совещании белорусского правительства в Минске под председательствованием президента Александра Лукашенко. Белорусский президент заявил, что ситуацию в Беларуси он намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лукашенко уверен, что к решению этого вопроса необходимо привлечь Путина, потому что обострение ситуации может угрожать не только Беларуси, но и Союзному государству, сообщает БЕЛТА.

Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси, — заявил Лукашенко.

Белорусский президент считает, что на сегодняшний день необходимо защитить Беларусь, чтобы волна протестов не покатилась в сторону территории Союзного государства.

Лукашенко добавил, что «убаюкивать мирными акциями и демонстрациями» белорусскую власть не надо. В правительстве Беларуси «читали методички по цветным революциям» и не допустят подобного сценария развития ситуации.

Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства, — сказал президент Беларуси.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский заявил о беспочвенности обвинений белорусского президента о якобы вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси. Также Зеленский предостерег своего белорусского коллегу о возможности возникновения «нового обескровленного Донбасса» на территории Беларуси, который могут устроить отпущенные в Россию «вагнеровцы».