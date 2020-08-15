Коронавирус в Киеве: Укинформ

https://racurs.ua/n142514-koronavirus-v-kieve-pobil-novyy-rekord.html

Ракурс

Рекорд заболеваемости COVID-19 обновлен в Киеве. Коронавирус в столице подтвердили за сутки еще у 232 человек, в том числе у 16 детей и пятерых медиков. Всего по состоянию на утро 15 августа подтверждены 10 тыс. 392 случая инфицирования в Киеве. На сегодняшний день в столице 6 тыс. 868 активных больных.

Один человек за сутки умер, всего с начала пандемии в Киеве от болезни скончался 151 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

шесть девочек от 3 до 15 лет и десять мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы за сутки привезли 27 пациентов, остальные больные находятся на самоизоляции. Самое большое число случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в:

Соломенском районе — 40;

Днепровском районе — 34;

Дарницком районе — 22.

Кличко уточнил, что Киев отнесен к «желтой» карантинной зоне. Карантинные ограничения, предусмотренные для «желтой» зоны, начнут действовать с 17 августа.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине установлен новый коронавирусный рекорд. За последние сутки по состоянию на утро 15 августа в стране зафиксированы 1 тыс. 847 новых случаев инфицирования.