Вспышка коронавируса зафиксирована в студенческом общежитии в Запорожье. Фото: Крапка

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Ракурс

Вспышка коронавируса зафиксирована в общежитии Запорожского государственного медицинского университета. Коронавирусом заболели 29 студентов иностранного факультета.

В городские больницы госпитализированы 25 студентов, у которых отмечается легкое протекание болезни. Еще четверых студентов со средней степенью тяжести протекания заболевания госпитализировали в областную инфекционную больницу, сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Первый случай инфицирования был зафиксирован 11 августа у студента второго курса иностранного факультета. Как оказалось, студент подозревал, что болен с 7 августа, но лишь 10 августа обратился за медицинской помощью. Как оказалось, его сосед по комнате также инфицирован.

Были проведены мероприятия по установлению контактных лиц, которые общались с больными. В списке оказалось 72 человека. Все контактные лица изолированы.

Студентам проводят ПЦР-тесты. Общежитие взято под охрану, перемещение контактных лиц ограничено.

Как ранее писал «Ракурс», в Петриковском областном гериатрическом пансионате на Тернопольщине зафиксировали вспышку коронавируса. Пансионат отправлен на двухнедельную изоляцию. Вместе с пожилыми людьми в пансионате находятся 25 сотрудников.