Спалах коронавірусу зафіксовано у студентському гуртожитку в Запоріжжі. Фото: Крапка

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Ракурс

Спалах коронавірусу зафіксовано у гуртожитку Запорізького державного медичного університету. На коронавірус захворіли 29 студентів іноземного факультету.

До міських лікарень госпіталізовано 25 студентів, у яких відзначається легке протікання хвороби. Ще чотирьох студентів із середнім ступенем тяжкості перебігу захворювання госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Перший випадок інфікування був зафіксований 11 серпня у студента другого курсу іноземної факультету. Як виявилося, студент підозрював, що хворий із 7 серпня, але лише 10 серпня звернувся за медичною допомогою. Як виявилося, його сусід по кімнаті також інфікований.

Були проведені заходи щодо встановлення контактних осіб, які спілкувалися із хворими. У списку виявилося 72 особи. Усі контактні особи ізольовані.

Студентам проводять ПЛР-тести. Гуртожиток взято під охорону, переміщення контактних осіб обмежене.

Як раніше писав «Ракурс», у Петриківському обласному геріатричному пансіонаті на Тернопільщині зафіксували спалах коронавірусу. Пансіонат відправлений на двотижневу ізоляцію. Разом із літніми людьми в пансіонаті перебувають 25 співробітників.