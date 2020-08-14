Чи можна заразитися коронавірусом через їжу, розповіли експерти

Коронавірус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142465-chy-mojna-zarazytysya-koronavirusom-cherez-yiju-rozpovily-eksperty.html

Ракурс

Коронавірус у світі не збавляє обертів. Вірус виявили на пакуванні імпортних заморожених продуктів у Китаї.

Наскільки можливим є зараження від пакування продуктів, розповіли експерти, передає CNN.

Китайська влада повідомила про те, що на пакуванні партії імпортних заморожених курячих крилець виявили коронавірус, а результати тестів у людей, які контактували з продуктом, виявилися негативними. Передбачається, що зразки, отримані з замороженого продукту, могли містити в собі вже мертвий коронавірус.

Цей феноменальний випадок проаналізували експерти Центрів США з контролю і профілактики захворювань.



Керівник відділу Іен Вільямс вважає, що наразі немає ніяких доказів того, що коронавірусом можна заразитися від їжі. На його думку, ця хвороба передається тільки від людини до людини. Точку зору експерта підтвердила і спільна заява Управління США із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів і Міністерства сільського господарства США.

Однак ризик зараження може підвищуватися, якщо доторкнувшись до зараженої поверхні, слідом доторкнутися до свого обличчя. Знизити ризик інфікування можна, якщо вимити руки водою з милом впродовж 20 секунд після контакту з пакуванням.

ВООЗ заявила про те, шанс зараження від продуктів дуже малий.

Попри те, що коронавірус може залишатися на поверхні від декількох годин до декількох днів, дуже малоймовірно, що вірус збережеться на поверхні після переміщення, подорожей і впливу різних умови та температури, — розповіли у ВООЗ.

За словами вірусолога Колумбійського університету доктора Анжели Расмуссен, навіть якщо коронавірус потрапить у їжу, шлункова кислота просто вб'є його. Тому заразитися вірусом від їжі нереально.

Експерт із респіраторної медицини з Університету Гонконгу Девід Хуей Шучен вважає, що курячі крильця були заражені під час упаковування. За його словами, тести можуть збирати генетичний матеріал уже мертвого вірусу, який показує помилкові позитивні результати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус SARS-CoV—2, що спричиняє розвиток коронавірусної хвороби COVID-19, виявили в заморожених курячих крильцях із Бразилії, які імпортували в місто Шеньчжень на півдні Китаю.

Також вірус був виявлений на пакуванні заморожених креветок з Еквадору в китайському місті Сіані.