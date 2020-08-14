Можно ли заразиться коронавирусом от еды, рассказали эксперты

Коронавирус. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142465-mojno-li-zarazitsya-koronavirusom-ot-edy-rasskazali-eksperty.html

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Коронавирус в мире не сбавляет обороты. Вирус обнаружили на упаковках импортных замороженных продуктов в Китае.

Насколько возможным является заражение от упаковок продуктов, рассказали эксперты, передает CNN.

Китайские власти сообщили о том, что на упаковке партии импортных замороженных куриных крылышек обнаружили коронавирус, а результаты тестов у людей, которые контактировали с продуктом, оказались отрицательными.

Предполагается, что образцы, полученные с замороженного продукта, могли иметь в себе уже мертвый коронавирус.

Этот феноменальный случай проанализировали эксперты из отдела реагирования на вспышки и профилактики Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Руководитель отдела Иэн Уильямс считает, что нет никаких доказательств того, что коронавирусом можно заразиться от пищи. По его мнению, эта болезнь передается только от человека к человеку. Точку зрения эксперта подтвердило и совместное заявление Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Министерство сельского хозяйства США.

Однако риск заражения может повышаться, если прикоснувшись к зараженной поверхности, следом коснуться своего лица. Снизить риск инфицирования можно, если вымыть руки водой с мылом в течение 20 секунд после контакта с упаковкой.

ВОЗ заявила о том, шанс заражения от продуктов очень мал.

Несмотря на то, что коронавирус может оставаться на поверхности от нескольких часов до нескольких дней, очень маловероятно, что вирус сохранится на поверхности после перемещения, путешествий и воздействия различных условия и температуры, — рассказали в ВОЗ.

По словам вирусолога Колумбийского университета доктора Анжелы Расмуссен, даже если коронавирус и попадет в пищу, желудочная кислота убьет его. Поэтому, заразиться вирусом от еды практически невозможно.

Эксперт по респираторной медицине из Университета Гонконга Дэвид Хуэй Шучён считает, что куриные крылышки были заражены во время упаковки. По его словам, тесты могут собирать генетический материал уже мертвого вируса, который показывает ложные положительные результаты.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили в замороженных куриных крылышках из Бразилии, которые импортировали в город Шэньчжэнь на юге Китая.

Также вирус был обнаружен на упаковке замороженных креветок с Эквадора в китайском городе Сиане.