Польшу разделят на коронавирусные зоны — какие города станут «красными» — коронавирус в мире

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Коронавирус в мире продолжает стремительно распространяться. Новое разделение на карантинные зоны вводит Польша, начиная с пятницы, 14 августа. Ограничения, связанные со вспышкой коронавирусной инфекции, будут действовать в 19 польских уездах.

Эти уезды войдут в так называемые «желтые» и «красные» зоны, где фиксируется рост числа новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил вице-министр здоровья соседней страны Януш Цешинський, пишет «Польське радіо».

По словам чиновника, 95% уездов Польши относятся к «зеленой» зоне, а разделение на зоны адаптирует ограничения в зависимости от реальной эпидемической ситуации.

14 августа в «красную» зону включат такие уезды и города: Новосондецкий, Новый Санч, Рибницкий, Руду Силезскую, Остшевский, Велюнський, Рыбник, Ястшембе-Здруй. В «желтой» зоне будут такие уезды и города: Пщинский, Цешинский, Верушовский, Жоры, Рацибожский, Лимановский, Новотарский, Граевский, Бяла-Подляску.

В «красных» уездах необходимо носить маски (прикрывать нижнюю часть лица в общественных местах). Свадьбы и другие семейные мероприятия не должны насчитывать более 50 участников. В ресторанах и костелах может находиться один человек на 4 кв. м. В кинотеатрах должны быть занятыми лишь 25% мест. В фитнес-клубах на 10 кв. м может находиться один человек.

«Желтые» зоны Польши не предусматривают обязательного наличия маски в публичном пространстве. Социальное дистанцирование определено на уровне 1,5 м. На свадьбы и другие мероприятия здесь можно приглашать до 100 человек. В ресторанах действует ограничение — один человек на 4 кв. м. Требования к кинотеатрам аналогичные «красной» зоне. Лимит в фитнес-клубах установлен в 7 кв. м на одного человека.