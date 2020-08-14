Новий поділ на коронавірусні зони запроваджує Польща

https://racurs.ua/ua/n142464-novyy-podil-na-koronavirusni-zony-zaprovadjuie-polscha.html

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Коронавірус у світі продовжує стрімко поширюватися. Саме тому новий поділ на карантинні зони запроваджує Польща, починаючи з п’ятниці, 14 серпня. Обмеження, пов’язані зі спалахом коронавірусної інфекції, діятимуть у 19 польських повітах.

Ці повіти увійдуть у так звані «жовті» та «червоні» зони, де зареєстровано збільшення нових випадків інфікування COVID-19. Про це повідомив віце-міністр здоров’я сусідньої країни Януш Цєшинський, пише «Польське радіо».

За словами чиновника, 95% повітів Польщі належить до «зеленої» зони, а поділ на зони адаптуватиме обмеження до реальної епідемічної ситуації.

14 серпня до «червоної зони» включать такі повіти та міста: Новосондецький, Новий Санч, Рибніцький, Руда Сілезька, Остшевський, Вєлюнській, Рибнік, Ястшембє- Здруй. У «жовтій зоні» будуть такі повіти та міста: Пщинський, Цєшинський, Вєрушовський, Жори, Рацібожський, Лімановський, Новотарський, Ґраєвський, Біла Підляська.

У «червоних» повітах необхідно носити маски (прикривати нижню частину обличчя у громадських місцях). Весілля та інші родинні заходи не повинні налічувати понад 50 учасників. У ресторанах та костелах може перебувати одна особа на 4 кв. м. У кінотеатрах мають бути зайнятими лише 25% місць. У фітнес-клубах на 10 кв. м може перебувати одна особа.

«Жовті» зони Польщі не передбачають обов’язкового носіння маски в публічному просторі. Соціальне дистанціювання визначено на рівні 1,5 м. На весілля та інші заходи тут можна запрошувати до 100 осіб. У ресторанах діє обмеження — одна особа на 4 кв. м. Вимоги щодо кінотеатрів аналогічні до «червоної» зони. Ліміт у фітнес-клубах встановлено у 7 кв. м на одну особу.