Коронавирус обнаружили в куриных крылышках из Бразилии

Еда также может содержать коронавирус, фото: Pikist

https://racurs.ua/n142439-koronavirus-obnarujili-v-kurinyh-krylyshkah-iz-brazilii.html

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, обнаружили в замороженных куриных крылышках из Бразилии, которые импортировали в город Шэньчжэнь на юге Китая.

Также вирус был обнаружен на упаковке замороженных креветок с Эквадора в китайском городе Сиане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на власти Китая.

В Китае опасаются, что коронавирус из продуктов питания может привести к новой вспышке COVID-19. В Шэньчжэне местные органы здравоохранения установили и протестировали на коронавирус всех, кто мог контактировать с потенциально зараженными продуктами. Результаты всех тестирований оказались отрицательными. В Китае экспертизы импортных пищевых продуктов проводят, начиная с июня.

В Бразилии, комментируя этот инцидент, заявили журналистам, что пока сложно ответить, на какой именно стадии произошло заражение продуктов коронавирусом.

Китайские ученые считают, что SARS-CoV-2 может в течение длительного времени переносить низкие температуры — до 20° ниже нуля. Однако результатов исследований, подтверждающих возможность коронавируса распространяться через замороженные продукты, в настоящее время нет.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Китае возникла угроза продовольственного кризиса. Власти страны начали кампанию, призывающую людей пересмотреть свое отношение к еде.