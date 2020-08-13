Коронавірус виявили у курячих крильцях з Бразилії

Їжа також може містити коронавірус, фото: Pikist

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Коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виявили в заморожених курячих крильцях із Бразилії, які імпортували до міста Шеньчжень на півдні Китаю.

Також вірус виявили на упаковці заморожених креветок із Еквадору в китайському місті Сіані, повідомляє агентство Reuters із посиланням на владу Китаю.

У Китаї побоюються, що коронавірус з харчових продуктів може призвести до нового спалаху COVID-19. У Шеньчжені місцеві органи охорони здоров’я встановили та протестували на коронавірус усіх, хто міг контактувати з потенційно зараженими продуктами. Результати всіх тестувань виявилися негативними. У Китаї експертизи імпортних харчових продуктів проводять, починаючи з червня.

У Бразилії, коментуючи цей інцидент, заявили журналістам, що наразі складно відповісти, на якій саме стадії відбулося зараження продуктів коронавірусом.

Китайські вчені вважають, що SARS-CoV-2 може впродовж тривалого часу переносити низькі температури — до 20° нижче нуля. Проте результатів досліджень, які б підтвердили можливість коронавірусу поширюватися через заморожені продукти, наразі немає.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу у Китаї виникла загроза продовольчої кризи. Влада країни розпочала кампанію, яка закликає людей переглянути своє ставлення до їжі.