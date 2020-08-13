На протестах в Беларуси исчез еще один украинец

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Ракурс

На протестах в Беларуси исчез еще один украинский гражданин. В консульство Украины в Бресте в среду, 12 августа, обратились родственники украинца.

Он вечером 11 августа не вернулся домой с работы. Дипломаты нашли соотечественника в СИЗО. Как оказалось, его 11 августа задержали на акции протеста, сообщается в Телеграм Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Консулы должны встретиться с руководством милиции, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и предоставить украинцу консульско-правовую помощь.

Напомним, что официальный Киев требует как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Сегодня об этом заявил Офис президента.

Реуцкий и Васильев задержаны белорусскими правоохранителями без законных оснований. На Банковой считают, что они не нарушали законов Республики Беларусь.

Оба украинцы приехали в Минск исключительно для получения достоверной информации и комментирования событий украинским СМИ.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к белорусскому коллеге Андрею Наумовичу с просьбой обеспечить надлежащую правовую защиту задержанным Васильеву и Реуцкому, а также «двум другим гражданам Украины — Оксане Алешиной и парню, чье имя пока не разглашается».

Кроме того, Денисова призвала вмешаться в ситуацию и Верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета, президента Международного комитета Красного креста Петера Маурера и главу ОБСЕ Эдди Раму.