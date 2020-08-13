На протестах в Білорусі зник ще один українець — що відомо

https://racurs.ua/ua/n142438-na-protestah-v-bilorusi-znyk-sche-odyn-ukrayinec-scho-vidomo.html

Ракурс

На протестах в Білорусі зник ще один українських громадянин. До консульства України в Бресті у середу, 12 серпня, звернулися родичі українця.

Він увечері 11 серпня не повернувся додому з роботи. Дипломати знайшли співвітчизника в СІЗО. Як виявилося, його 11 серпня атримали на акції протесту, повідомляється у Телеграм Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Консули мають зустрітися з керівництвом міліції, щоб з’ясувати обставини інциденту і надати українцю консульсько-правову допомогу.

Нагадаємо, що офіційний Київ вимагає якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Сьогодні про це заявив Офіс президента.

Рєуцький і Васильєв затримані білоруськими правоохоронцями без законних підстав. На Банковій вважають, що вони не порушували законів Республіки Білорусь.

Обидва українці приїхали в Мінськ виключно задля отримання достовірної інформації і коментування подій українським ЗМІ.

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до білоруського колеги Андрія Наумовича з проханням забезпечити належний правовий захист затриманим Васильєву та Рєуцькому, а також «двом іншим громадянам України — Оксані Альошиній та хлопцю, чиє ім’я наразі не розголошують».

Окрім того, Денісова закликала втрутитися в ситуацію й Верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета, президента Міжнародного комітету Червоного хреста Петера Маурера і голову ОБСЄ Еді Раму.