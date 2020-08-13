Нові вибори в Білорусі закликали провести США. Фото: Сьогодні

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Нові президентські вибори в Білорусі закликав провести держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео. Він вважає, що вибори повинні відбутися в присутності міжнародних спостерігачів.

На його думку, це єдиний шлях до мирного врегулювання ситуації в Білорусі. Американський політик заявив про це в ході прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею 13 серпня.

Я вважаю за можливе лише мирне вирішення поточної кризи в Білорусі, необхідно провести нові вибори при серйозній присутності міжнародних спостерігачів, — зазначив Помпео.



Це вже третя його заява щодо виборів в Білорусі. Раніше він заявив, що президентські вибори в цій країні не були вільними або чесними.

Також держсекретар США заявляв, що через несправедливі президентські вибори, які спричинили масові протести населення і жорстку реакцію силовиків, Сполучені Штати можуть ввести санкції проти Білорусі.