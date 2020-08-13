Вибори в Києві — соціологи розповіли про шанси конкурентів Кличка, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n142436-vybory-v-kyievi-sociology-rozpovily-pro-shansy-konkurentiv-klychka-infografika.html

Ракурс

Передвиборчі рейтинги у Києві повідомили соціологи. Про електоральні орієнтації киян на виборах Київського міського голови та Київської міської ради станом на початок серпня йдеться у результатах дослідження Центру Разумкова.

Наразі у мера Віталія Кличка — надійна перевага над опонентами. Якби вибори відбувалися найближчим часом, він дістав би підтримку 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився з кандидатом.

На другому-третьому місцях Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).

Від них відстає Ірина Верещук зі «Слуги народу» (відповідно 5,5% і 6%) і Сергій Притула з «Голосу» (відповідно 5% і 5,5%).

Щодо підтримки партій на виборах до міської ради, то у столиці поки виграє партія «УДАР Віталія Кличка» (17% усіх опитаних і 20% тих, хто визначився). «Слуга народу» набирає 13% і 15%, «Опозицiйна платформа — За життя» — 10% і 11,5%, «Європейська солідарність» — відповідно 9% і 11%.

Опитування провели з 24 липня по 2 серпня методом інтерв’ю серед 2019 респондентів.