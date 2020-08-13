Соцмережу Instagram звинуватили в незаконному збиранні біометричних даних, фото: Picpedia.org

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Компанію Facebook, власника популярної соцмережі Instagram, базованої на публікації фотознімків, звинуватили в незаконному збиранні біометричних даних понад 100 млн користувачів і незаконному отриманні вигоди з цієї інформації.

Відповідний позов на компанію подали у понеділок, 10 серпня, до суду в американському штаті Каліфорнія, повідомляє агентство Bloomberg.

Позивачем є жителька штату Іллінойс, котра стверджує, що користується Instagram з 2011 року. У позові зазначається, що збір даних, які здійснювала соцмережа, порушує законодавство штату Іллінойс про конфіденційність, котре прямо забороняє нелегальний збір біометричних даних.

Якщо провину компанії доведуть, Facebook доведеться сплатити від 1 до до 5 тис. дол. за кожен випадок. Зазначається, що Facebook стала оповіщати користувачів Instagram про збір біометричних даних лише на початку цього року.

Раніше Facebbok запропонувала заплатити 650 млн дол. для врегулювання справи щодо звинувачень у незаконному зборі біометричних даних за допомогою інструменту для позначень фото у Facebook.

Нагадаємо, торік в Instagram заборонили реєструватися користувачам молодше 13 років.