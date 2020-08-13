На Instagram подали в суд — что сделала соцсетьhttps://racurs.ua/n142435-na-instagram-podali-v-sud-iz-za-sbora-biometricheskih-dannyh.htmlРакурс
Компанию Facebook, владельца популярной соцсети Instagram, основанной на публикации фотоснимков, обвинили в незаконном сборе биометрических данных более 100 млн пользователей и незаконном получении выгоды из этой информации.
Соответствующий иск на компанию подали в понедельник, 10 августа, в суд в американском штате Калифорния, сообщает агентство Bloomberg.
Истцом является жительница штата Иллинойс, которая утверждает, что пользуется Instagram с 2011 года. В иске отмечается, что сбор данных, который осуществляла соцсеть, нарушает законодательство штата Иллинойс о конфиденциальности, которое прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.
Если вину компании докажут, Facebook придется заплатить от 1 до 5 тыс. долл. за каждый случай. Отмечается, что Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических данных только в начале этого года.
Ранее Facebbok предложила заплатить 650 млн долл. для урегулирования дела по обвинениям в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для обозначений фото в Facebook.
Напомним, в прошлом году в Instagram запретили регистрироваться пользователям младше 13 лет.