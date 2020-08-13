Двое военных подорвались на Донбассе, есть погибший. Фото: Прямой

https://racurs.ua/n142434-dvoe-voennyh-podorvalis-na-donbasse-est-pogibshiy.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается, несмотря на режим тишины. Сегодня, 13 августа, Украина осталась еще без одного своего защитника.

Двое военнослужащих оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Восток» подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Отмечается, что инцидент произошел «в результате отклонения от маршрута следования». Об этом сообщает пресс-служба ОТГ «Восток».

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, а другой получил ранения. Раненого воина доставили в больницу, где оказали ему медицинскую помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются, — отмечается в сообщении.

Напомним, также сегодня стало известно, что на Донбассе погиб разведчик отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил при выполнении боевой задачи. Однако в утренней сводке штаба ООС 13 августа о гибели защитника Украины не указывалось. В то же время в штабе ООС подтвердили «Ракурсу» факт гибели военнослужащего.