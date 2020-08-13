Новый опасный вирус атаковал Испанию. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n142433-novyy-opasnyy-virus-atakoval-ispaniu.html

Ракурс

В Испании, в автономном сообществе Андалусия, произошла вспышка нового вируса. Порядка 16 человек доставлены в больницу из-за вирусного менингоэнцефалита.

Пять человек находятся в отделении интенсивной терапии, всего выявлено 18 случаев заболевания. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Отмечается, что все пациенты проживают на территории провинции Севилья. При этом вирус не передается от человека к человеку. Предположительно, менингоэнцефалит развивается после укуса комаров вида aedes japonicus (азиатские кустарниковые москиты), которые также являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

В настоящее время власти Андалусии взяли данную ситуацию под контроль, чтобы избежать дальнейшего распространения этого заболевания.

Отметим, менингоэнцефалит — это воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Болезнь может затрагивать также и спинной мозг, вызывая развитие миелита с параличом обеих ног.

Ранее «Ракурс» писал, что вспышку нового вируса зафиксировали в городе Дананге, Вьетнам. По информации властей, новая инфекция агрессивнее коронавируса.