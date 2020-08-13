Новий небезпечний вірус атакував Іспанію. Фото: pixabay

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Ракурс

В Іспанії, в автономному співтоваристві Андалусія, стався спалах нового вірусу. Близько 16 осіб доставлено в лікарню через вірусний менінгоенцефаліт.

П’ятеро осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії, загалом виявлено 18 випадків захворювання. Про це повідомили в департаменті охорони здоров’я регіону.

Зазначається, що всі пацієнти проживають на території провінції Севілья. Водночас вірус не передається від людини до людини. Імовірно, менінгоенцефаліт розвивається після укусу комарів виду aedes japonicus (азіатські чагарникові москіти), які також переносять вірус лихоманки Західного Нілу.

Наразі влада Андалусії взяла цю ситуацію під контроль, щоб уникнути подальшого поширення цього захворювання.

Зазначимо, менінгоенцефаліт — це запалення головного мозку та його оболонок, викликане бактеріальною або вірусною інфекцією. Хвороба може впливати також і спинний мозок, викликаючи розвиток міеліту з паралічем обох ніг.

Раніше «Ракурс» писав, що спалах нового вірусу зафіксували в місті Дананг, В'єтнам. За інформацією влади, нова інфекція агресивніша за коронавірус.