Найдавніший випадок кремації померлих знайшли археологи

Найдавніший відомий випадок кремації відбувся 7 тис. років тому

https://racurs.ua/ua/n142432-naydavnishyy-vypadok-kremaciyi-pomerlyh-znayshly-arheology.html

Ракурс

Найдавніший в історії випадок кремації померлих виявили учені на півночі Ізраїлю.

Вік цієї кремаційної ями становить 9 тис. років. Тобто померлу особу кремували ще в Кам’яному віці, повідомляє видання PLOS ONE.

Всього в ямі виявлені 300 фрагментів обпалених людських кісток. На думку учених, усі вони належать одній людини — юнакові або дівчині, котра померла приблизно у 7031 році до н. е.

Загиблий за кілька місяців до смерті пережив удар списом або влучання стріли, — зазначають учені за результатами знайдених кісток.

Аналіз кісток та їх розміщення у ямі свідчить, що стародавні люди контролювали процес спалення тіла і підтримували вогонь на певному постійному рівні.

Окрім того, у знайденій там кремаційній ямі виявлені останки не лише людини, а й домашніх тварин. Втім, це не обов’язково означає, що тварини були частиною ритуалу кремації — їхні кості могли перебувати в ґрунті ще до підготовки кремаційної ями.

Учені також знайшли сліди ще п’яти кремації, які відбулися трохи пізніше або в ту ж історичну епоху.

Кремаційну яму виявили під час розкопок у поселенні Айн-Маллаха — стоянці древніх жителів Близького Сходу.

Нагадаємо, у 2018 році археологи виявили у Південній Африці наскельний малюнок, вік якого становить 73 тис. років.