Древнейший случай кремации умерших обнаружили археологи

Древнейший известный случай кремации произошел 7 тыс. лет назад

https://racurs.ua/n142432-drevneyshiy-sluchay-kremacii-umershih-obnarujili-arheologi.html

Ракурс

Древнейший в истории случай кремации умерших обнаружили ученые на севере Израиля.

Возраст этой кремационной ямы составляет 9 тыс. лет. То есть умершего человека кремировали еще в Каменном веке, сообщает издание PLOS ONE.

Всего в яме обнаружены 300 фрагментов обожженных человеческих костей. По мнению ученых, все они принадлежат одному человеку — юноше или девушке, который умер примерно в 7031 году до н. э.

Погибший за несколько месяцев до смерти пережил удар копьем или попадания стрелы, — отмечают ученые по результатам найденных костей.

Анализ костей и их размещение в яме свидетельствует, что древние люди контролировали процесс сжигания тела и поддерживали огонь на определенном постоянном уровне.

Кроме того, в найденной там кремационной яме обнаружены останки не только человека, но и животных. Впрочем, это не обязательно означает, что животные были частью ритуала кремации — кости могли находились в почве еще до подготовки кремационной ямы.

Ученые также нашли следы еще пяти кремаций, которые произошли чуть позже или в ту же историческую эпоху.

Кремационную яму обнаружили во время раскопок в поселении Айн-Маллаха — стоянке древних жителей Ближнего Востока.

Напомним, в 2018 году археологи обнаружили в Южной Африке наскальный рисунок, возраст которого составляет 73 тыс. лет.