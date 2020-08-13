Двоє військових підірвалися на Донбасі, є загиблий. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n142434-dvoie-viyskovyh-pidirvalysya-na-donbasi-ie-zagyblyy.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває попри режим тиші. Сьогодні, 13 серпня, Україна залишилася ще без одного свого захисника.

Двоє військовослужбовців оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) «Схід» підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Зазначається, що інцидент стався «внаслідок відхилення від маршруту слідування». Про це повідомляє прес-служба ОТУ «Схід».

Внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув на місці, а інший отримав поранення. Пораненого воїна доставили до лікарні, де надали йому медичну допомогу.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Обставини трагедії з’ясовуються, — зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що на Донбасі загинув розвідник окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання. Проте у ранковому зведенні штабу ООС 13 серпня про загибель захисника України не вказувалося. Водночас у штабі ООС підтвердили «Ракурсу» факт загибелі військовослужбовця.