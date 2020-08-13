Выборы в Киеве — социологи рассказали о шансах конкурентов Кличко, фото — ТСН

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Ракурс

Предвыборные рейтинги в Киеве сообщили социологи. Об электоральных ориентациях киевлян на выборах Киевского городского головы и Киевского городского совета по состоянию на начало августа свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

Сейчас у мэра Виталия Кличко — надежное преимущество над оппонентами. Если бы выборы проходили в ближайшее время, он получил бы поддержку 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился с кандидатом.

На втором-третьем местах Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

От них отстает Ирина Верещук из «Слуги народа» (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула из «Голоса» (соответственно 5% и 5,5%).

На партийных выборах в городской совет в столице пока выигрывает партия «УДАР Виталия Кличко» (17% всех опрошенных и 20% тех, кто определился). «Слуга народа» набирает 13% и 15%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 10% и 11,5%, «Европейская солидарность» — соответственно 9% и 11%.

Опрос провели с 24 июля по 2 августа методом интервью среди 2 тыс. 19 респондентов.