Новые выборы в Беларуси призвали провести США. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/n142437-novye-vybory-v-belarusi-prizvali-provesti-ssha.html

Ракурс

Новые президентские выборы в Беларуси призвал провести госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он считает, что выборы должны пройти в присутствии международных наблюдателей.

По его мнению, это единственный путь к мирному урегулированию ситуации в Беларуси. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей 13 августа.

Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей, — отметил Помпео.



Это уже третье его заявление относительно выборов в Беларуси. Ранее он заявил, что президентские выборы в этой стране не были свободными или честными.

Также госсекретарь США заявлял, что из-за несправедливых президентских выборов, повлекших массовые протесты населения и жесткую реакцию силовиков, Соединенные Штаты могут ввести санкции против Беларуси.