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Новые выборы в Беларуси призвали провести США. Фото: Сегодня

Новые выборы в Беларуси призвали провести США

13 авг 2020, 15:16
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Новые президентские выборы в Беларуси призвал провести госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он считает, что выборы должны пройти в присутствии международных наблюдателей.

По его мнению, это единственный путь к мирному урегулированию ситуации в Беларуси. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей 13 августа.

Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей, — отметил Помпео.


Это уже третье его заявление относительно выборов в Беларуси. Ранее он заявил, что президентские выборы в этой стране не были свободными или честными.

Также госсекретарь США заявлял, что из-за несправедливых президентских выборов, повлекших массовые протесты населения и жесткую реакцию силовиков, Соединенные Штаты могут ввести санкции против Беларуси.


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