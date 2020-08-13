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Новые выборы в Беларуси призвали провести США. Фото: Сегодня
Новые выборы в Беларуси призвали провести СШАhttps://racurs.ua/n142437-novye-vybory-v-belarusi-prizvali-provesti-ssha.htmlРакурс
Новые президентские выборы в Беларуси призвал провести госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Он считает, что выборы должны пройти в присутствии международных наблюдателей.
По его мнению, это единственный путь к мирному урегулированию ситуации в Беларуси. Американский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словении Янезом Яншей 13 августа.
Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Беларуси, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей, — отметил Помпео.
Это уже третье его заявление относительно выборов в Беларуси. Ранее он заявил, что президентские выборы в этой стране не были свободными или честными.
Также госсекретарь США заявлял, что из-за несправедливых президентских выборов, повлекших массовые протесты населения и жесткую реакцию силовиков, Соединенные Штаты могут ввести санкции против Беларуси.
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