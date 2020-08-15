Коронавірус у Києві: Укінформ

https://racurs.ua/ua/n142514-koronavirus-u-kyievi-pobyv-novyy-rekord.html

Ракурс

Рекорд захворюваності на COVID-19 оновлено в Києві. Коронавірус у столиці підтвердили за добу ще у 232 осіб, у тому числі у 16 ​​дітей та п’ятьох медиків. Всього станом на ранок 15 серпня підтверджено 10 тис. 392 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 6 тис. 868 активних хворих.

Один пацієнт за добу помер, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померла 151 особа. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

За добу в Києві захворіли:

122 жінки у віці від 20 до 89 років;

94 чоловіків у віці від 18 до 93 років;

шестеро дівчаток від 3 до 15 років та десятеро хлопчиків від 8 до 17 років.

До лікарень за добу привезли 27 пацієнтів, решта хворих перебувають на самоізоляції. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у:

Солом’янському районі — 40;

Дніпровському районі — 34;

Дарницькому районі — 22.

Кличко уточнив, що Київ віднесено до «жовтої» карантинної зони. Карантинні обмеження, які передбачені для «жовтої» зони, почнуть діяти із 17 серпня.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні встановлено новий коронавірусний рекорд. За останню добу станом на ранок 15 серпня у країні зафіксовано 1 тис. 847 нових випадків інфікування.