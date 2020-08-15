Літаючий автомобіль. Фото: Pinterest

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Автомобіль, що літає, готуються ввести в масову експлуатацію у Японії. Генеральний директор токійської компанії SkyDrive Inc. Томохіро Фукудзава переконаний, що до 2050 року вже будь-хто зможе дістатися до будь-якого пункту призначення в межах 23 районів столиці Японії за 10 хвилин.



Проект презентували на відео, яке опублікувала компанія SkyDrive.





Попри те, що наразі у світі є понад 100 проектів літаючих автомобілів, двомісний транспортний засіб, що був розроблений SkyDrive, унікальний своїми мініатюрними розмірами. Він може поміститися на парковці, як дві звичайні машини.

Саме цим він випереджає аналоги від міжнародних компаній Boeing Co., Airbus SE і Uber Technologies Inc. Прототип авто здійснив перший політ на відкритому повітрі в грудні 2019 року.

Повідомляється, що проект фінансується урядом Японії. Кінцевою метою уряду є ефективне використання повітряного простору для перевезення людей у ​​великих містах. Урядовці прогнозують, що нові автомобілі допоможуть уникати заторів та допомагати доставляти пасажирів до гірських районів та островів, а також використовувати винахід під час стихійних лих.

SkyDrive був заснований у липні 2018 року. Компанія стверджує, що її концептуальна модель під назвою SD-XX є найменшою у світі. Її висота складає 1,5 метра, а розмір у ширину складає 4 метри на 3,5 метри.

Перша модель, яку компанія сподівається представити у 2023 році, зможе літати зі швидкістю 100 км/год з обмеженою дальністю польоту в кілька десятків кілометрів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що захисну маску, яка вміє перекладати і транслітерувати, представили у Японії. Новий стартап може виконувати перекладача на дев’ять мов світу.

Зараз маска може працювати з японською, англійською, китайською, французькою, корейською, тайською, іспанською, в'єтнамською та малайзійською мовами.