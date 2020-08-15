Летающее авто. Фото: Pinterest

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Летающий автомобиль готовятся ввести в массовую эксплуатацию в Японии. Генеральный директор токийской компании SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзава убежден, что уже к 2050 году любой человек сможет добраться до любого пункта назначения в пределах 23 районов столицы Японии за 10 минут.



Соответствующее видео с презентацией изобретения показала компания SkyDrive.

Несмотря на то, что сейчас в мире существует более 100 проектов летающих автомобилей, двухместное транспортное средство, разработанное SkyDrive, является уникальным из-за своих миниатюрных размеров. Автомобиль может поместиться на парковке, как две обычные машины.

Именно этим он опережает аналоги от международных компаний Boeing Co., Airbus SE и Uber Technologies Inc. Прототип авто совершил первый полет на открытом воздухе в декабре 2019 года.

Сообщается, что проект финансируется правительством Японии. Конечной целью правительства является эффективное использование воздушного пространства для перевозки людей в больших городах. Чиновники прогнозируют, что новые автомобили помогут избегать пробок и помогать добираться пассажирам к горным районам и островам, а также использовать изобретение во время стихийных бедствий.

SkyDrive была основана в июле 2018 года. Компания утверждает, что ее концептуальная модель под названием SD-XX является самой маленькой в ​​мире. Ее высота составляет 1,5 метра, а размер в ширину составляет 4 метра на 3,5 метра.

Первая модель, которую компания надеется представить в 2023 году, сможет летать со скоростью 100 км/ч с ограниченной дальностью полета в несколько десятков километров.

Напомним, ранее мы сообщали, что защитную маску, которая умеет переводить и транслитерировать, представили в Японии. Новый стартап может выполнять перевод на девять языков мира.

Сейчас маска может работать с японским, английским, китайским, французским, корейским, тайским, испанским, вьетнамским и малайзийским языками.