Акция солидарности в Киеве. Фото: Громадське

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Протесты в Беларуси из-за результатов президентских выборов поддержали в Киеве 15 августа. В знак солидарности с митингующими к Пешеходному мосту и Арке дружбы народов пришла почти сотня людей.

Среди них были белорусы и украинцы. Об этом сообщает «Громадське».







Во время акции люди держали в руках исторический бело-красно-белый флаг Беларуси и плакаты. На плакатах были призывы прекратить насилие над митингующими. Также на акцию люди взяли цветы, по аналогии с протестующими в Беларуси.





Одной из участниц акции солидарности была журналистка, которая была вынуждена бежать из Минска из-за давления и угрозы. Ей обещали, что заберут у нее детей.





На акции также почтили память погибшего Александра Тарайковского. В МВД Беларуси уверяют, что смерть мужчины вызвал взрыв неустановленного устройства, который он якобы держал в руках. В МВД подчеркнули, что снаряд он пытался бросить в силовиков.

В свою очередь родственники погибшего ставят под сомнение такую ​​причину гибели. По словам жены, мужчина в тот вечер оказался возле метро «Пушкинская», потому что пошел к своему отцу, дом которого находится в 300 метрах от метро. Он выходил в шортах и ​​футболке, а при себе имел только телефон и деньги.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране началась агрессия из-за рубежа. Среди стран, из которых приехали «агрессоры», Лукашенко назвал и Украину.

Он заверил, что акции протеста якобы спровоцированы и управляются людьми из-за рубежа и призвал белорусов не выходить на улицу, так как митингующих, по его словам, «используют как пушечное мясо».