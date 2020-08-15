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Акція солідарності у Києві. Фото: Громадське

Акцію солідарності з білорусами влаштували в Києві (ФОТО)

15 сер 2020, 16:14
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Протести у Білорусі через результати президентських виборів підтримали в Києві 15 серпня. У знак солідарності з мітингувальниками до «Пішохідному мосту» та Арки дружби народів прийшла майже сотня людей.

Серед них були білоруси та українці. Про це повідомляє «Громадське».

Акція солідарності у Києві. Фото: Громадське

Під час акції люди тримали в руках історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі та плакати. На плакатах були заклики припинити насильство над мітингарями зі сторони силовиків. Також на акцію люди взяли квіти, як і протестувальники в Білорусі.

Акція солідарності у Києві. Фото: Громадське

Однією з учасниць акції солідарності була журналістка, яка була змушена тікати з Мінську через тиск та погрози. Їй обіцяли, що беруть у неї дітей.

На акції також вшанували пам’ять загиблого під час мітингів Олександра Тарайковського. У МВС Білорусі запевняють, що смерть чоловіка викликав вибух невстановленого пристрою, який він нібито тримав у руках. У МВС підкреслили, що снаряд опозиціонер намагався кинути в силовиків.

Акція солідарності у Києві. Фото: Громадське

Зі свого боку родичі загиблого ставлять під сумнів таку причину загибелі. За словами дружини, чоловік того вечора опинився біля метро «Пушкінська», тому що пішов до свого батька, домівка якого розташована в 300 метрах від метро. Він виходив у шортах та футболці, а при собі мав лише телефон і гроші.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні розпочалася агресія з-за кордону. Серед країн, з яких приїхали «агресори», Лукашенко назвав і Україну.

Він запевнив, що акції протесту нібито спровоковані й керуються людьми з-за кордону й закликав білорусів не виходити на вулицю, оскільки мітингувальників, за його словами, «використовують як гарматне м’ясо».


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