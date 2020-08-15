Акція солідарності у Києві. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n142521-akciu-solidarnosti-z-bilorusamy-vlashtuvaly-v-kyievi-foto.html

Ракурс

Протести у Білорусі через результати президентських виборів підтримали в Києві 15 серпня. У знак солідарності з мітингувальниками до «Пішохідному мосту» та Арки дружби народів прийшла майже сотня людей.

Серед них були білоруси та українці. Про це повідомляє «Громадське».





Під час акції люди тримали в руках історичний біло-червоно-білий прапор Білорусі та плакати. На плакатах були заклики припинити насильство над мітингарями зі сторони силовиків. Також на акцію люди взяли квіти, як і протестувальники в Білорусі.





Однією з учасниць акції солідарності була журналістка, яка була змушена тікати з Мінську через тиск та погрози. Їй обіцяли, що беруть у неї дітей.

На акції також вшанували пам’ять загиблого під час мітингів Олександра Тарайковського. У МВС Білорусі запевняють, що смерть чоловіка викликав вибух невстановленого пристрою, який він нібито тримав у руках. У МВС підкреслили, що снаряд опозиціонер намагався кинути в силовиків.





Зі свого боку родичі загиблого ставлять під сумнів таку причину загибелі. За словами дружини, чоловік того вечора опинився біля метро «Пушкінська», тому що пішов до свого батька, домівка якого розташована в 300 метрах від метро. Він виходив у шортах та футболці, а при собі мав лише телефон і гроші.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні розпочалася агресія з-за кордону. Серед країн, з яких приїхали «агресори», Лукашенко назвав і Україну.

Він запевнив, що акції протесту нібито спровоковані й керуються людьми з-за кордону й закликав білорусів не виходити на вулицю, оскільки мітингувальників, за його словами, «використовують як гарматне м’ясо».