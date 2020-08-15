Заборонити підняття танкера «Делфі» намагався власник

Танкер "Делфі". Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n142520-zaboronyty-pidnyattya-tankeru-namagavsya-vlasnyk-delfi.html

Ракурс

Танкер «Делфі», що затонув в Одесі, відмовився підіймати з дна власник судна і вирішив запобігти евакуації судна руками держави та приватних компаній.

Він подав позов до суду з вимогою заборонити евакуацію танкера з вод Чорного моря. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій у Facebook.





Криклій розповів, що власник подав позов до Господарського суду Києва про заборону вчиняти будь-які дії щодо «Делфі», але в суді відхилили позов судновласника. Наразі роботи з евакуації продовжуються.

Міністр також додав, що правоохоронцям варто детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника танкеру на території України і яку мету вони переслідують своїми діями.

Він наголосив, що збитки від перебування затонулого танкера та регулярного потрапляння в Чорне море нафтових відходів уже «більші, ніж цифри, указані в статті».

Нагадаємо, у листопаді 2019 року в Чорному морі біля Одеси в районі пляжу «Дельфін» зазнав аварії танкер «Делфі». Унаслідок аварії було забруднено узбережжя, витоки нафтопродуктів почастішали з настанням літа.

Роботи з підняття судна виконуватиме приватна компанія без використання державних коштів.